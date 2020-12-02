Спорт укрепляет иммунитет и улучшает качество жизни. А это как никогда актуально в 2020 году. Так что компания Run Ukraine совместно с Комитетом по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины, Украинской федерацией ученического спорта и Спортивным студенческим союзом Украины решили разработать спортивный челлендж для детей и подростков SportCraft Games Online.

SportCraft Games Online — это спортивный онлайн-челлендж для детей и подростков, состоящий из серии спортивных активаций. С 7 по 29 декабря дети и подростки еженедельно будут получать новые спортивные задания на выполнение спортивных упражнений: приседаний, отжиманий, упражнений на пресс и т.п. Каждая неделя — это отдельный уровень спортивной игры, после успешного прохождения которой игрок получит фантастическую медаль, которая будет мотивировать не останавливаться и продолжать заниматься спортом.

Цель SportCraft Games Online — приучить детей и подростков к спорту и здоровому образу жизни в игровой форме и дать им понимание, что регулярные занятия спортом — это проще и веселее, чем кажется. Протяженность челленджа — 21 день, потому что именно столько времени нужно для формирования привычки. 22-й день — это своеобразный “экзамен”, на котором участник проверит свою спортивную форму, столкнувшись с “финальным боссом”.

Челлендж предусматривает две возрастные категории:

kids — для детей возрастом от 6 до 16 лет;

teenagers — для подростков 17–21 лет.

Чтобы принять участие в челлендже, необходимо:

зарегистрировать ребенка на сайте https://sportcraft.runukraine.org/

проконтролировать исполнение упражнений ребенком три раза в неделю на протяжении 21 дня

регулярно фиксировать выполнение упражнений на видео и отправлять видеоподтверждение организаторам

в конце челленджа получить медаль и наградить ею ребенка.

После регистрации на электронную почту придет расписание тренировок на первую неделю SportCraft Games Online. По окончанию первой недели придет расписание второй недели, а по окончанию второй – расписание третьего.

Участие в SportCraft Games Online бесплатная, но количество мест ограничено. Регистрация продлится до 10:00 7 декабря на сайте https://sportcraft.runukraine.org/.