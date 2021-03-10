Британский актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в фильмах о юном волшебнике Гарри Поттере, поделился воспоминаниями о работе над легендарной франшизой.

Об этом информирует американский телеканал CNN.

Гринт появился в подкасте Дэкса Шепарда “Armchair Expert” и рассказал о работе над фильмами о Поттере с 2001 по 2011 годы.

По словам актера, работа над франшизой временами казалась “удушающей”, поскольку, по сути, приходилось находиться в одной и той же обстановке в течение 10 лет.

“Было время, когда это казалось довольно удушающим, это было тяжело, потому что съемки происходили каждый день в течение 10 лет, в конце концов”, — подчеркнул Гринт.

“Иногда мне определенно казалось: “Я хочу заняться чем-то еще. Посмотри, что еще есть”, – добавил актер.

Он отметил, что процесс съемок напоминал ему “День сурка” (речь идет о комедии, по сюжету которой метеоролог попадает во временную петлю во время ежегодного празднования Дня сурка и бесконечно проживает этот день заново).

“Это просто никогда не заканчивалось. Каждый год мы возвращались. И это было что-то вроде “Дня сурка”, так как были одни и те же декорации. Были те же люди”, – рассказал Гринт.

По словам актера, в то же время “это было здорово”. “Мне это нравилось”, – отметил он.

Гринт добавил, что, хотя он работал с одними и теми же людьми в течение 10 лет, создание фильмов о Гарри Поттере было “отличным опытом”, поскольку актеры и съемочная группа стали для него семьей.

“Это был замечательный опыт. Такая приятная семейная атмосфера. Это всегда была та же команда, с которой мы выросли, так что это было отличное место”, — рассказал актер, которого цитирует издание “E! Online”.

Гринт признался, что до сих пор не посмотрел все фильмы о Гарри Поттере, но зато пересмотрел первый фильм франшизы “Гарри Поттер и философский камень” дважды.

“Мне кажется еще слишком рано. Я не могу полностью абстрагироваться, и глянуть всему этому в глаза”, — сказал актер.

СПРАВКА. Фильмы о Гарри Поттере — серия кинолент, основанных на книгах о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. Серия выпущена компанией Warner Bros. и состоит из десяти фильмов в жанре фэнтези — начиная с фильма “Гарри Поттер и философский камень” (2001) и заканчивая лентой “Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2” (2011). Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон сыграли роли трех главных героев: Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер.

Также были сняты спин-офф “Фантастические твари и где они обитают” (2016) и его сиквел “Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда” (2018).