На это обратили внимание журналисты “Дождя”.
Как правило, под видео на YouTube, пользователи могут нажать кнопки “нравится” или “не нравится”. Но под видео с новогодним обращением Путина на официальных каналах видеохостинга от этих телеканалов такую функцию отключили.
Также было отключено возможность комментировать видео.
При этом, под другими видео можно оставлять “лайки” и “дизлайки”, а также комментировать.
В то же время на официальном канале “НТВ” под обращением Путина такую функцию не скрыли.
Новогоднее обращение набрало 15 тысяч дизлайков и около четырех тысяч лайков.
Днем 1 января под видео было уже 5,3 тысячи лайков и 19 тысяч дизлайков.
Также журналисты отметили, что видео пресс-конференции Путина 19 декабря, размещенное на канале “Россия 24”, набрало 15 тысяч лайков и 51 тысячу дизлайков.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в новом 2020 году быть единой страной ежедневно, а не эпизодически.
- В новогоднем поздравлении снялся и первый Президент Леонид Кравчук.
- В новогоднем поздравлении Президента Владимира Зеленского также приняли участие звезды шоу-бизнеса и телеведущие.