На это обратили внимание журналисты “Дождя”.

Как правило, под видео на YouTube, пользователи могут нажать кнопки “нравится” или “не нравится”. Но под видео с новогодним обращением Путина на официальных каналах видеохостинга от этих телеканалов такую функцию отключили.

Также было отключено возможность комментировать видео.

При этом, под другими видео можно оставлять “лайки” и “дизлайки”, а также комментировать.

В то же время на официальном канале “НТВ” под обращением Путина такую функцию не скрыли.

Новогоднее обращение набрало 15 тысяч дизлайков и около четырех тысяч лайков.

Днем 1 января под видео было уже 5,3 тысячи лайков и 19 тысяч дизлайков.

Также журналисты отметили, что видео пресс-конференции Путина 19 декабря, размещенное на канале “Россия 24”, набрало 15 тысяч лайков и 51 тысячу дизлайков.