Русские государственные телеканалы "Россия 24" и Первый канал скрыли счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением президента страны Владимира Путина.

На это обратили внимание журналисты “Дождя”.

Как правило, под видео на YouTube, пользователи могут нажать кнопки “нравится” или “не нравится”. Но под видео с новогодним обращением Путина на официальных каналах видеохостинга от этих телеканалов такую функцию отключили.

Также было отключено возможность комментировать видео.

При этом, под другими видео можно оставлять “лайки” и “дизлайки”, а также комментировать.

В то же время на официальном канале “НТВ” под обращением Путина такую функцию не скрыли.

Новогоднее обращение набрало 15 тысяч дизлайков и около четырех тысяч лайков.

Днем 1 января под видео было уже 5,3 тысячи лайков и 19 тысяч дизлайков.

Также журналисты отметили, что видео пресс-конференции Путина 19 декабря, размещенное на канале “Россия 24”, набрало 15 тысяч лайков и 51 тысячу дизлайков.