Об этом сказано в материале международного агентства Reuters.
Исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что компания будет оспаривать пакет помощи в размере 9 млрд евро (9,9 млрд долларов), который согласовало немецкое правительство для Lufthansa.
Он объяснил, что помощь немецкого правительства Lufthansa усложнит конкуренцию Ryanair, EeasyJet с дочерней компанией Lufthansa – Laudamotion.
“Ryanair будет обжаловать незаконную государственную помощь Lufthansa, которая приведет к искажению глобальной конкуренции”, – добавил он в заявлении.
- Немецкая авиакомпания Lufthansa с середины июня возобновит полеты по 20 направлениях.