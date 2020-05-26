Ирландский лоукостер Ryanair сообщил, что выделение финансовой помощи правительством Германии авиаперевозчику Lufthansa повредит конкуренции на рынке.

Об этом сказано в материале международного агентства Reuters.

Исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что компания будет оспаривать пакет помощи в размере 9 млрд евро (9,9 млрд долларов), который согласовало немецкое правительство для Lufthansa.

Он объяснил, что помощь немецкого правительства Lufthansa усложнит конкуренцию Ryanair, EeasyJet с дочерней компанией Lufthansa – Laudamotion.

“Ryanair будет обжаловать незаконную государственную помощь Lufthansa, которая приведет к искажению глобальной конкуренции”, – добавил он в заявлении.