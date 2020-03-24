Ирландский лоукостер Ryanair откладывает выполнение авиационных рейсов до июня 2020 года. Самолеты компании будут перевозить лекарства и продовольствие.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что на данный момент в компании не планируют выполнять регулярные рейсы на протяжении апреля и мая 2020 года.

При этом в компании предлагают свои самолеты правительствам стран Европейского Союза для эвакуации граждан, а также перевозки жизненно необходимых лекарств, продовольствия и средств защиты.

“Поскольку границы Европы становятся перегруженными или закрытыми, жизненно важно, чтобы Ryanair сыграла свою роль в обеспечении жизненно важных лекарств и поставок продовольствия”, – сказано в сообщении.

В то же время в компании уточняют, что пассажиры, чьи рейсы были отменены из-за закрытия границ государств, на протяжении одной-двух недель получат электронное письмо с содержанием дальнейших действий.