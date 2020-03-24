Об этом сообщает пресс-служба компании.
Уточняется, что на данный момент в компании не планируют выполнять регулярные рейсы на протяжении апреля и мая 2020 года.
При этом в компании предлагают свои самолеты правительствам стран Европейского Союза для эвакуации граждан, а также перевозки жизненно необходимых лекарств, продовольствия и средств защиты.
“Поскольку границы Европы становятся перегруженными или закрытыми, жизненно важно, чтобы Ryanair сыграла свою роль в обеспечении жизненно важных лекарств и поставок продовольствия”, – сказано в сообщении.
В то же время в компании уточняют, что пассажиры, чьи рейсы были отменены из-за закрытия границ государств, на протяжении одной-двух недель получат электронное письмо с содержанием дальнейших действий.
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