Самый большой лоукостер в Европе Ryanair значительно сократит количество полетов этой зимой. Многие авиарейсы из Киева и Львова отменены до весны.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ryanair пересмотрела свое зимнее расписание. Из-за усиленного ограничения полетов, наложенных правительствами ЕС, авиационные перевозки в большей части Центральной Европы, Великобритании, Ирландии, Австрии, Бельгии и Португалии были значительно ограничены.

Сейчас Ryanair пытается работать на 70% мощности прошлого года. В ноябре-марте мощность будет снижена до 40%. Часть авиарейсов будет выполняться с уменьшенной частотой, другие будут отменены. Больше всего отмененных рейсов — в Бельгию, Германию, Испанию, Португалию и Вену.

В связи с этими обстоятельствами компания начнет чаще отправлять работников в неоплачиваемые отпуска и сокращать зарплаты, массовых увольнений планируют избегать, однако часть работников, которая не согласится с новыми условиями работы, все же потеряет рабочие места.

Ryanair призывает правительства стран ЕС принять Светофорную систему Комиссии ЕС, которая позволяет продолжать безопасное воздушное сообщение с регионами, где уровень заболеваемости менее 50 на 100 тысяч населения.

Портал lowcost.ua проанализировал обновленные графики авиакомпании и составил перечень отмененных рейсов.

Киев

Авиакомпания будет выполнять рейсы только по девяти направлениям из Киева. Это Берлин, Будапешт, Валенсия, Вена, Пафос, Лондон, Краков, Манчестер и Мадрид.

Авиарейсы в Варшаву, Вроцлав, Познань, Болонью, Катовице, Франкфурт, Дюссельдорф, Софию, Братиславу, Милан, Рим, Вильнюс, Афины и Катанию отменены до 28-30 марта.

Львов

Из Львова в период зимней навигации Ryanair будет летать только по двум направлениям — в Болонью и Лондон.

Рейсы в города Варшава, Краков, Познань, Бари, Турин, Болонья, Милан, Мемминген, Неаполь, Дюссельдорф, Венеция, Палермо, Пиза, Рим отменены до конца марта.

Одесса

Из Одессы будут выполняться рейсы в три города — Дюссельдорф, Гданьск и Краков.

Рейсы в Берлин, Будапешт, Рим, Милан, Болонью, Катовице, Вроцлав, Познань отменены до 29-31 марта.

Харьков и Херсон

Из Харькова и Херсона до конца марта отменены все рейсы авиакомпании.