Лоукостер Ryanair открыл продажу билетов на рейсы из Херсона в два польских города – Краков и Катовице.

Об этом рассказал директор аэропорта Херсон Виталий Кучерук.

Планируется, что самолеты будут летать по этим направлениям дважды в неделю: по вторникам и субботам (в Краков), по средам и воскресеньям (в Катовице).

Так, первый рейс в Краков запланирован на 30 марта 2021 года.

В Катовице можно будет летать с 28 марта.

“Освоение новых направлений авиакомпании откладывают, в лучшем случае до марта 2021 года… Единственное, что могу хорошего рассказать на эту тему: лоукостер Ryanair открыл продажу билетов на авиарейсы Херсон-Краков-Херсон. Ранее анонсированные рейсы на Катовице и Вену откладываются из-за эпидситуации”, – рассказал директор аэропорта.

По словам Кучерука, на следующий год аэропорт “Херсон” полностью освободил компанию от уплаты аэропортовых сборов.

На сегодняшний день в Херсон летают две авиакомпании – Turkish Аirlines (два еженедельных рейса из Стамбула) и Windrose (5 рейсов в Киев).