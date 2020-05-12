Ирландский лоукостер Ryanair с 1 июля планирует возобновить 40 % своего прежнего расписания рейсов, что покроет около 90% маршрутной сети до пандемии коронавируса.

Об этом сообщает ирландское издание RTE.

Так как на момент возобновления рейсов в некоторых странах еще не будут сняты меры карантина, пассажиры и экипаж будут обязаны надевать защитные маски. Питание на борту будет ограничено выдачей снеков в индивидуальной упаковке и напитков.

Финансовые расчеты на борту самолетов будут только безналичными.

Авиаперевозчик обещает принять меры, чтобы избежать возникновения очередей в туалет.

“Ryanair будет работать в тесном взаимодействии с государственными службами здравоохранения для обеспечения того, чтобы эти маршруты согласовывались по возможности с эффективными мерами по сдерживанию распространения COVID-19”, – говорится в пресс-релизе авиакомпании.

В целом, Ryanair возобновит около тысячи рейсов.

Рейсы будут осуществляться с большинства из 80 баз компании в Европе.

“Через четыре месяца пришло время снова запустить рейсы, чтобы мы могли воссоединиться с друзьями и семьями, позволить людям вернуться к работе и возобновить туристическую индустрию в Европе, которая обеспечивает миллионы рабочих мест”, – сказал генеральный директор Ryanair Эдди Уилсон.

С середины марта, то есть со времени, когда страны ограничили авиаперевозки, Ryanair выполняет по 30 рейсов в день. Самолеты летают между Ирландией, Европой и Великобританией.

В самолетах поменяют фильтры для очищения воздуха, а каждую ночь будут проводить дезинфекцию внутри.

Пассажиры, которые будут летать с Ryanair в июле и августе, должны будут при регистрации указать детали того, как долго будет длится их запланированный визит, а также их адрес при посещении другой страны ЕС.

Эти данные будут предоставлены правительствам ЕС, чтобы помочь им контролировать правила изоляции, которые требуют от посетителей на рейсах внутри ЕС.