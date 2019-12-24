После открытия рынка земли государство предложит фермерам два вида помощи: компенсацию процентных ставок по кредитам и страхование.

Об этом в интервью изданию “РБК-Украина” рассказал министр экономики Тимофей Милованов.

При позитивном сценарии, рынок земли должен заработать в октябре 2020 года. При этом, инструменты по поддержке фермеров, которые хотят купить землю, будут готовы раньше.

В частности, до октября еще предстоит внести фермеров в фермерский реестр и описать все необходимые механизмы.

“Это будет сделано заранее до открытия рынка. Первые шаги, план, как это должно происходить, уже расписан и принят Кабинетом министров”, – пояснил Милованов.

Он подчеркнул, что ключевая поддержка от государства – это два аспекта. Во-первых – компенсация ставок для того, чтобы человек имел возможность купить землю. Во-вторых – страхование.

“Много людей придет и скажет: я фермер. Очень хорошо, что вы фермер, а где ваша финансовая отчетность? А ее нет, потому что человек с наличными работал. Но мы хотим, чтобы теперь этот фермер работал в чистую, чтобы он стал собственником земли”, – отметил министр.

Он пояснил, что страхование предусматривает некую государственную гарантию для банка относительно того, что этот конкретный фермер, возможно, не сможет эффективно работать. Также, это даст возможность всем фермерам получить кредитную историю, чтобы в будущем работа с банками была проще.

Как много фермеров присоединятся к такой программе, Милованов не уточнил.