С 1 апреля в экосистемах Украины стартует "сезон тишины". Продлиться он до 15 июня.

Об этом сообщают #Буквы.

“Сезон тишины” – это особенное время, когда нельзя шуметь и беспокоить в лесах и других природных зонах животных и птиц, ведь у них начинается период размножения и выращивания потомства.

Стоит отметить, что это очень важный период, необходимый для воспроизводства и роста популяции фауны.

Так, согласно статье 39 закона Украины “О животном мире” запрещается:

санитарная рубка леса;

стрельба;

взрывные работы;

фейерверки;

проведения ралли и других соревнований на транспортных средствах;

использование моторных маломерных судов.

За нарушение требований предусмотрено административное взыскание – штрафы: от 30 (510 грн) до 50 (850 грн), а для должностных лиц — от 50 (850 грн) до 70 (1190 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Разведение костров в лесах и парках запрещено статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это предусмотрен штраф — от 20 (340 грн) до 80 (1360 грн), для должностных лиц – от 50 (850 грн) до 100 (1700 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

В свою очередь в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям призывают украинцев не провоцировать пожары в экосистемах.

Категорически запрещается:

создавать свалки и сжигать отходы;

разводить костры в лесу и лесопосадках;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;

оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

жечь стерню на сельскохозяйственных полях;

позволять детям играть со спичками и зажигалками.

Также киевлян призывают не отдыхать в городских лесах в условиях карантина.