Об этом сообщают #Буквы.
“Сезон тишины” – это особенное время, когда нельзя шуметь и беспокоить в лесах и других природных зонах животных и птиц, ведь у них начинается период размножения и выращивания потомства.
Стоит отметить, что это очень важный период, необходимый для воспроизводства и роста популяции фауны.
Так, согласно статье 39 закона Украины “О животном мире” запрещается:
- санитарная рубка леса;
- стрельба;
- взрывные работы;
- фейерверки;
- проведения ралли и других соревнований на транспортных средствах;
- использование моторных маломерных судов.
За нарушение требований предусмотрено административное взыскание – штрафы: от 30 (510 грн) до 50 (850 грн), а для должностных лиц — от 50 (850 грн) до 70 (1190 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.
Разведение костров в лесах и парках запрещено статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это предусмотрен штраф — от 20 (340 грн) до 80 (1360 грн), для должностных лиц – от 50 (850 грн) до 100 (1700 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.
В свою очередь в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям призывают украинцев не провоцировать пожары в экосистемах.
Категорически запрещается:
- создавать свалки и сжигать отходы;
- разводить костры в лесу и лесопосадках;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;
- оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
- жечь стерню на сельскохозяйственных полях;
- позволять детям играть со спичками и зажигалками.
Также киевлян призывают не отдыхать в городских лесах в условиях карантина.
- В декабре 2017 года министр экологии Остап Семерак подписал приказ о внесении лося в Красную книгу Украины.