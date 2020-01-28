С 1 апреля, в столице Украине, городе Киев, изменится тарифная сетка стоимости проезда в разных видах общественного транспорта.

Об этом свидетельствует проект распоряжения КГГА “Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения”.

Прежней останется стоимость разового билета на проезд в автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, метрополитене, городской электричке, то есть по 8 гривен.

В зависимости от того, насколько часто житель столицы пользуется общественным транспортом, он может приобрести специальные многоразовые карточки для проезда. В связи с этим, стоимость одной поездки будет ниже.

К примеру, оплачивая сразу же от 10 до 19 поездок – 7,7 грн., от 20 до 29 поездок – 7,4 грн., от 30 до 39 поездок – 7,1 грн., от 40 до 49 поездок – 6,8 грн., и 50 поездок – 6,5 грн.

Также будет изменена стоимость проездных билетов для разных категорий населения и на разные виды транспорта.

Кроме этого, планируется ввести электронные проездные без ограничения количества поездок на конкретное количество часов.

На 24 часа – это 100 гривен, на двое суток – 150 гривен, а на трое – 200 гривен.