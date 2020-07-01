С 1 июля система автоматической фиксации нарушений ПДД будет контролировать не только превышение скорости автомобилей, но и фиксировать другие нарушения. В частности, проезд на красный свет, и езду по полосе для автобусов и троллейбусов.

Об этом ранее рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью РБК-Украина.

Камеры автоматической фиксации ПДД с 1 июля будут регистрировать не только превышение скоростного режима, но и проезд на красный свет, и езду по полосе для общественного транспорта. Речь идет о автобусных, троллейбусных и трамвайных средствах передвижения.

“С 1 июля мы запускаем и другие функции системы: начнем контролировать проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта”, – сообщил Геращенко.

Также, по его словам, Министерство внутренних дел подготовило законопроект о значительном увеличении суммы штрафа за превышение скорости. Согласно проекту, превышение скорости более чем на 50 км/ч может обойтись в 3400 грн.

Кроме того, в планах МВД за 2 года установить около 1000 новых камер автофиксации нарушений правил дорожного движения.