Об этом ранее рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью РБК-Украина.
Камеры автоматической фиксации ПДД с 1 июля будут регистрировать не только превышение скоростного режима, но и проезд на красный свет, и езду по полосе для общественного транспорта. Речь идет о автобусных, троллейбусных и трамвайных средствах передвижения.
“С 1 июля мы запускаем и другие функции системы: начнем контролировать проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта”, – сообщил Геращенко.
Также, по его словам, Министерство внутренних дел подготовило законопроект о значительном увеличении суммы штрафа за превышение скорости. Согласно проекту, превышение скорости более чем на 50 км/ч может обойтись в 3400 грн.
Кроме того, в планах МВД за 2 года установить около 1000 новых камер автофиксации нарушений правил дорожного движения.
- С 1 июня в Украине заработала система видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).
- МВД запустило приложение для проверки наличия штрафов за нарушение ПДД.