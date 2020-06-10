Национальная комиссия, осуществляющая государственный контроль в сфере энергетики и коммунальных услуг, упростила правила перехода к другому поставщику газа, это дает возможность украинцам его выбирать, базируясь на лучшем сервисе, условиях оплаты или обслуживания.

Об этом сообщила пресс-служба НАК “Нафтогаз України” в Facebook.

“Теперь украинцы, наконец, смогут свободно выбирать поставщика, основывая свой выбор лучшим сервисом, условиями оплаты или обслуживания. Если вы живете в Житомирской области, но хотите выбрать поставщика из Винницкой области, по новым правилам, это можно сделать в несколько кликов, отправив заявление-присоединение и документы, идентифицирующие личность, новому поставщику”, – отмечено в заявлении.

В компании отметили, что с 1 июля в Украине заработает рынок газа для населения, а упрощение процедуры смены поставщика было одним из необходимых условий для полноценного старта открытого рынка.

Еще одним условием является запуск работы “поставщика последней надежды”. Минэнергетики должно избрать его на конкурсе.