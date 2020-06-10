Об этом сообщила пресс-служба НАК “Нафтогаз України” в Facebook.
“Теперь украинцы, наконец, смогут свободно выбирать поставщика, основывая свой выбор лучшим сервисом, условиями оплаты или обслуживания. Если вы живете в Житомирской области, но хотите выбрать поставщика из Винницкой области, по новым правилам, это можно сделать в несколько кликов, отправив заявление-присоединение и документы, идентифицирующие личность, новому поставщику”, – отмечено в заявлении.
В компании отметили, что с 1 июля в Украине заработает рынок газа для населения, а упрощение процедуры смены поставщика было одним из необходимых условий для полноценного старта открытого рынка.
Еще одним условием является запуск работы “поставщика последней надежды”. Минэнергетики должно избрать его на конкурсе.
- Напомним, 31 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о проведении процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга).
- 15 ноября Рада устранила несогласованности с европейскими нормами в законе об отделении от НАК “Нафтогаз Украины” деятельности по транспортировке природного газа. В тот же день он был подписан Президентом Владимиром Зеленским.
- 24 декабря процесс по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга) был окончательно завершен.