Об этом проинформировали в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.
“Пограничное ведомство Украины направило письма и провело погранично-представительские встречи с коллегами из стран Евросоюза и Молдовы по восстановлению пропуска лиц и транспорта с их стороны напротив открытых украинских пунктов пропуска. О готовности в ближайшее время частично восстановить работу пунктов пропуска на границе с Украиной сообщили словацкая и молдавская стороны”, – отмечается в сообщении.
Так, на украинско-словацкой границе с 1 июня возобновят работу:
• “Вишне Немецке” (с украинской стороны – “Ужгород”) только для легкового и грузового автомобильного сообщения;
• “Убля” (с украинской стороны – “Малый Березный”) в полном объеме;
• “Вельке Слеменце” (с украинской стороны – “Малые Селменцы”) в полном объеме с 8:00 до 20:00.
На украинско-молдавской границе с 1 июня работу возобновят автомобильные пункты пропуска:
• “Кривая” (с украинской стороны – “Мамалыга”);
• “Мирное” (с украинской стороны – “Табаки”);
• “Бричень” (с украинской стороны – “Росошаны”).
В то же время Венгрия, которая ранее рассматривала вопрос восстановления до утра 30 мая работы четырех пунктов пропуска на границе с Украиной, заявила, что этот вопрос откладывается.
О новой дате возобновления работы пунктов пропуска венгерские пограничники сообщат позже.
- С 29 мая возобновили свою работу 66 пунктов пропуска на государственной границе со странами ЕС и Молдовой с украинской стороны.