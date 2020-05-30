С 1 июня Словакия и Молдова планируют открыть ряд пунктов пропуска на границе с Украиной.

Об этом проинформировали в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

“Пограничное ведомство Украины направило письма и провело погранично-представительские встречи с коллегами из стран Евросоюза и Молдовы по восстановлению пропуска лиц и транспорта с их стороны напротив открытых украинских пунктов пропуска. О готовности в ближайшее время частично восстановить работу пунктов пропуска на границе с Украиной сообщили словацкая и молдавская стороны”, – отмечается в сообщении.

Так, на украинско-словацкой границе с 1 июня возобновят работу:

• “Вишне Немецке” (с украинской стороны – “Ужгород”) только для легкового и грузового автомобильного сообщения;

• “Убля” (с украинской стороны – “Малый Березный”) в полном объеме;

• “Вельке Слеменце” (с украинской стороны – “Малые Селменцы”) в полном объеме с 8:00 до 20:00.

На украинско-молдавской границе с 1 июня работу возобновят автомобильные пункты пропуска:

• “Кривая” (с украинской стороны – “Мамалыга”);

• “Мирное” (с украинской стороны – “Табаки”);

• “Бричень” (с украинской стороны – “Росошаны”).

В то же время Венгрия, которая ранее рассматривала вопрос восстановления до утра 30 мая работы четырех пунктов пропуска на границе с Украиной, заявила, что этот вопрос откладывается.

О новой дате возобновления работы пунктов пропуска венгерские пограничники сообщат позже.