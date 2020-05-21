Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
“С 1 июня в столице начнут работать детские садики и школы для выпускников 11-х классов, которые сдают ВНО”, – отметил он.
Кроме того, с 1 июня возобновят работу:
• учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов;
• детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спортзалы и фитнес-центры (без работы бассейнов);
• откроются зоны отдыха и пляжи у водоемов.
“Хочу подчеркнуть: все запланированные ослабления будут введены и будут действовать, если не ухудшится ситуация с распространением вируса. Поэтому все будет зависеть от того, насколько киевляне сознательно отнесутся к элементарным, но таким необходимым мерам безопасности. Потому что ослабление ограничений – это не игнорирование вируса, а понимание того, что его надо взять под контроль и научиться жить немного в других реалиях”, – заявил Кличко.
(На видео – с 3:54)
- С 23 мая в Киеве в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт, а с 25 мая – метрополитен. Также с 23 мая откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях. А с 25 мая планируется открыть промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.
- Кабинет Министров Украины принял решение о введении адаптивного карантина на территории страны с 22 мая по 22 июня.