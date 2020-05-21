С 1 июня в Киеве начнут работать детские сады, а также школы, но только для выпускников, которые будут сдавать внешнее независимое оценивание (ВНО).

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“С 1 июня в столице начнут работать детские садики и школы для выпускников 11-х классов, которые сдают ВНО”, – отметил он.

Кроме того, с 1 июня возобновят работу:

• учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов;

• детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спортзалы и фитнес-центры (без работы бассейнов);

• откроются зоны отдыха и пляжи у водоемов.

“Хочу подчеркнуть: все запланированные ослабления будут введены и будут действовать, если не ухудшится ситуация с распространением вируса. Поэтому все будет зависеть от того, насколько киевляне сознательно отнесутся к элементарным, но таким необходимым мерам безопасности. Потому что ослабление ограничений – это не игнорирование вируса, а понимание того, что его надо взять под контроль и научиться жить немного в других реалиях”, – заявил Кличко.

(На видео – с 3:54)