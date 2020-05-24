Об этом сообщает агентство Reuters.

Попасть в музеи, в которых хранятся величайшие шедевров эпохи Возрождения, а также древнеримские и египетские артефакты, можно после онлайн-бронирования для контроля количества людей.

У посетителей будут проверять температуру и обяжут носить маски и пользоваться дезинфицирующим средством для рук. Персонал также будет носить маски и перчатки. А еще в музеях будут дежурить медицинские работники.

Аналогичные условия будут применяться к посетителям папской дачи в Кастель-Гандольфо к югу от Рима.

Итальянские музеи начали открываться 18 мая в рамках поэтапного ослабления карантинных мер.

Стоит отметить, что эпидемия резко замедлила приток средств в казну Ватикана. В прошлом году музеи посетили около 7 миллионов человек и это это является самым надежным источником дохода Святого Престола. Ранее такой доход составлял около 100 миллионов долларов в год.