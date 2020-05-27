Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал на своей странице в Facebook.

“По нашей инициативе, с 1 июня можно купить билеты сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше. Так Укрзализныця “сможет более гибко реагировать на спрос и заблаговременно назначать поезда на более популярные даты и направления, а для пассажиров это дополнительное удобство и возможность более эффективно планировать свои поездки”, – сообщил он.

По словам министра, даты открытия рейсов будут определять областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях, которые формируют соответствующие решения по поводу послабления карантина.