С 1 января в Украине минимальная пенсия выросла на 74 гривны и составляет 1638 грн.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, с июля по декабрь минимальная пенсия в Украине составляла 1564 гривны. Повышение минимальных пенсий связано с заложенным в госбюджет-2019 ростом прожиточного минимума.

В 2020 году пенсия будет повышаться еще дважды – с 1 июля – до 1712 грн и с 1 декабря – до 1769 грн. Таким образом, за год минимальная пенсия вырастет на 131 грн.

При этом, с 1 января 2020 года в Украине планово увеличивается количество лет трудового стажа, необходимых для назначения пенсии.

Теперь на получение пенсии по возрасту по достижении 60 лет могут претендовать только те, у кого стаж не менее 27 лет (в 2019-м было 26 лет).

Если не хватает трудового стажа, пенсионный возраст наступит не в 60, а в 63 года или в 65 лет, в зависимости от имеющегося трудового стажа.

Кроме того, 2020-й станет последним “льготным” годом пенсионного возраста для женщин. До 60 лет – в 59,5 – на пенсию смогут выйти только женщины, которые родились с 1 октября 1960-го по 31 марта 1961 года. Те, кто родился позже могут рассчитывать на пенсию в 2021 году.

Также в 2020 году назначать пенсии будут автоматически.