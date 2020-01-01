Это следует из закона № 2754-VIII.

Так, Министерство внутренних дел, Минэкономразвития, Минрегион, Министерство здравоохранения, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обязаны в течение полугода после официальной публикации документа (до 9 февраля 2020 года) ввести номера для электромобилей с зеленым цветом шрифта, а также установить требования к паркоместам для электрокаров. А также ввести дорожные знаки “Для электромобилей”, “Кроме электромобилей”, “Станция зарядки электромобилей”.

В Кодексе об административных правонарушениях предлагают ввести штраф в 340-510 грн за остановку или стоянку авто на месте для электромобилей, или создание препятствий водителям электрокаров. У инспекторов по парковке появилось право задержать авто нарушителя, в том числе с помощью эвакуатора.