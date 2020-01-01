Об этом в Facebook написала профильный министр Юлия Соколовская.
Изменения коснутся выплат детям, которые воспитываются в патронатных и приемных семьях, а также в детских домах семейного типа.
“С целью поддержки детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в патронатных, приемных семьях, в детских домах семейного типа, с 1 января 2020 повышенные размеры государственной социальной помощи с 2 до 2,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста, а для детей с инвалидностью – с 2 до 3,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста “, – сообщила Соколовская.
Также будут повышены выплаты родителям, которые воспитывают таких детей – с 70 % прожиточного минимума до 100 % прожиточного минимума за каждого ребенка.
- Ранее Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, необходимый для повышения в будущем прожиточного минимума до 4200 гривен в месяц.
- Министерство социальной политики обнародовало для обсуждения законопроект, который предусматривает выплату социальной помощи при рождении ребенка не всем семьям, а лишь гражданам с низким уровнем дохода.