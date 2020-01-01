Министерство социальной политики Украины проинформировало о том, что с 1 января 2020 года будут повышены размеры государственной соцпомощи для поддержки детей-сирот, а также детей, лишенных родительской заботы.

Об этом в Facebook написала профильный министр Юлия Соколовская.

Изменения коснутся выплат детям, которые воспитываются в патронатных и приемных семьях, а также в детских домах семейного типа.

“С целью поддержки детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в патронатных, приемных семьях, в детских домах семейного типа, с 1 января 2020 повышенные размеры государственной социальной помощи с 2 до 2,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста, а для детей с инвалидностью – с 2 до 3,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста “, – сообщила Соколовская.

Также будут повышены выплаты родителям, которые воспитывают таких детей – с 70 % прожиточного минимума до 100 % прожиточного минимума за каждого ребенка.