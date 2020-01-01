Избирательный кодекс, предусматривающий пропорциональную систему выборов с открытыми списками, заработал с 1 января 2020 года.

Об этом сказано в тексте документа.

Кодекс начинает функционировать за исключением нескольких переходных статей, которые начнут действовать с 1 июля.

Выборы народных депутатов Украины осуществляются на основе пропорциональной системы в соответствии с едиными списками кандидатов в депутаты на округах и от партий. Если партия получает 5 % и больше на выборах, то в Парламент попадают первые девять депутатов по списку. При этом, будет сохраняться гендерный баланс: на каждых пять кандидатов – по два представителя каждого пола.

Что касается выборов президента страны, то они могут быть очередными, внеочередными или повторными.

В Избирательном кодексе прописано, что одно и то же лицо может быть президентом не чаще, чем два срока подряд.

Общегосударственные выборы, как президентские, так и парламентские, могут проводиться одновременно с местным референдумом, внеочередными, повторными, промежуточными, первыми, дополнительными местными выборами.

Избирательный кодекс предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками.

Избиратели будут голосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата в списке партии.

19 декабря парламент поддержал обновленный Избирательный кодекс, который унифицирует правила проведения всех выборов: президентских, парламентских, местных. Он предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками. То есть украинцы получат возможность голосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата в списке той или иной политсилы.

28 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс (законопроект №0978), принятый с учетом его предложений.

Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс. По мнению президента, кодексом декларируется модель избирательной системы с отменой мажоритарной составляющей выборов и введение пропорциональной системы с открытыми списками, однако на самом деле это не так. Зеленский в своих предложениях указывал на фактическое “сохранение составляющей, характерной для пропорциональной системы с закрытыми списками”.