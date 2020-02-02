Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина № 1056 от 18 декабря 2019 года.
Украинские граждане, которые на данный момент находятся в РФ, смогут вернуться в страну после 1 марта по внутренним паспортам.
“Такие нововведения позитивно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они дадут возможность избежать использования фальшивых внутренних паспортов и свидетельств о рождении, учитывая низкий уровень защиты таких документов”, – пояснили в ведомстве.
Также в МВД сделали акцент на том, что такое напоминание не стоит расценивать, как призыв посещать Российскую Федерацию, отметив, что по загранпаспорту украинцы могут посетить без виз множество стран.
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