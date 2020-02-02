Согласно постановлению Кабмина, с 1 марта украинские граждане не смогут пересекать государственную границу с Российской Федерацией при наличии внутреннего паспорта или свидетельства о рождении.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина № 1056 от 18 декабря 2019 года.

Украинские граждане, которые на данный момент находятся в РФ, смогут вернуться в страну после 1 марта по внутренним паспортам.

“Такие нововведения позитивно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они дадут возможность избежать использования фальшивых внутренних паспортов и свидетельств о рождении, учитывая низкий уровень защиты таких документов”, – пояснили в ведомстве.

Также в МВД сделали акцент на том, что такое напоминание не стоит расценивать, как призыв посещать Российскую Федерацию, отметив, что по загранпаспорту украинцы могут посетить без виз множество стран.