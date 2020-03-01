В Украине с сегодняшнего дня меняются правила пересечения границы с Российской Федерацией - теперь для этого украинцам необходим загранпаспорт.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

Изменения введены согласно постановлению Кабинета Министров “О действие отдельных положений международных договоров Украины с Российской Федерацией” от 18 декабря 2019 №1056.

“С 1 марта 2020 пересечении государственной границы с Российской Федерацией будет осуществляться только при наличии паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта)”, – сообщили в Министерстве.

Так, украинцы, которые будут выезжать за территорию Украины в Россию, не смогут этого сделать по внутреннему паспорту.

Также в Министерстве напомним о запрете пересечения границы с РФ через неподконтрольные правительству Украины пункты пропуска на временно оккупированной территории.

“Граждане Украины, которые таким образом въехали на подконтрольную правительству Украины территорию и находиться на ней по состоянию на 01.03.2020 года, не смогут попасть обратно в места своего постоянного проживания через пункты пропуска через государственную границу Украины без паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта) или через существующие контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения с ТОТ без соответствующего разрешения для пересечения линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей”, – говорится в сообщении.