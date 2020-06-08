Об этом во время брифинга заявил министр охраны здоровья Максим Степанов.
“Согласно нашему плану выхода из карантина следующий этап начинается с 10 июня. Он предусматривает и начало функционирования баз отдыха. Все эти базы отдыха могут функционировать, исходя из соблюдения правил, которые устанавливаются Министерством охраны здоровья”, – сказал министр.
С 10 июня в Украине:
- начинают работать базы отдыха и санатории (кроме детских лагерей);
- будет разрешено проведение массовых культурно-художественных мероприятий (но с ограничениями: не больше одного человека на 5 квадратных метров).
Напомним, что в Украине действует адаптивный карантин. Те регионы, в которых ситуация соответствуют санитарно-эпидемиологическим показателям, могут переходить на следующий этап ослаблений.
08.06.2020 | Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції
Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою міністра охорони здоров’я України Максима Степанова
Опубліковано Міністерство охорони здоров’я України Неділя, 7 червня 2020 р.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области усилили противоэпидемические мероприятия из-за роста уровня заболеваемости COVID-19.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что в этом летнем сезоне не надо открывать детские оздоровительные учреждения.