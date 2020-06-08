С 10 июня в Украине начинается следующий этап смягчения карантина, согласно которому предусматривается открытие баз отдыха - кроме детских лагерей.

Об этом во время брифинга заявил министр охраны здоровья Максим Степанов.

“Согласно нашему плану выхода из карантина следующий этап начинается с 10 июня. Он предусматривает и начало функционирования баз отдыха. Все эти базы отдыха могут функционировать, исходя из соблюдения правил, которые устанавливаются Министерством охраны здоровья”, – сказал министр.

С 10 июня в Украине:

начинают работать базы отдыха и санатории (кроме детских лагерей);

будет разрешено проведение массовых культурно-художественных мероприятий (но с ограничениями: не больше одного человека на 5 квадратных метров).

Напомним, что в Украине действует адаптивный карантин. Те регионы, в которых ситуация соответствуют санитарно-эпидемиологическим показателям, могут переходить на следующий этап ослаблений.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области усилили противоэпидемические мероприятия из-за роста уровня заболеваемости COVID-19.