Об этом сообщает пресс-служба МОЗ в Facebook.
Также с 10 июня позволят работать заведениям культуры и восстановят полноценную работу гостиниц и хостелов.
Стоит отметить, что смягчение будет касаться только тех регионов, где эпидемиологические показатели будут в норме.
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины принял решение о введении адаптивного карантина на территории страны с 22 мая по 22 июня.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий также сообщал, что в Украине с 25 мая заработает метро, а с 1 июня возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.
- Министерство здравоохранения разработало детальный план выхода из карантина, который разделен на 4 этапа. Каждому из них соответствуют определенные критерии и смягчения.
- 11 мая в Украине начали ослаблять карантин: открылись стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.