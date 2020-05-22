Кафе и рестораны в Украине снова откроют свои помещения для посетителей с 10 июня .

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ в Facebook.

Также с 10 июня позволят работать заведениям культуры и восстановят полноценную работу гостиниц и хостелов.

Стоит отметить, что смягчение будет касаться только тех регионов, где эпидемиологические показатели будут в норме.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины принял решение о введении адаптивного карантина на территории страны с 22 мая по 22 июня.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий также сообщал, что в Украине с 25 мая заработает метро, а с 1 июня возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.