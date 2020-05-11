Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

“Как и планировалось, с ослаблением карантинных мероприятий в Киеве будет увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта. Так, с 12 мая будут запущены дополнительные рейсы общественного транспорта из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое. В режиме спецрейсов будет курсировать автобусный маршрут № 20 жилой массив Корчеватое – станция метро “Площадь Льва Толстого”, автобусный маршрут № 33Т ДВРЗ – станция метро “Черниговская” и троллейбусный маршрут № 37-А станция метро “Лесная” – ул. Николая Закревского. Проезд в транспорте будет происходить при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты”, – рассказал замглавы КГГА Александр Густелев.

Уточняется, что в условиях специального режима во время карантина в Киеве ежедневно работает до 300 единиц автобусов, троллейбусов и трамваев. При этом все они проходят обязательную дезинфекцию.

Напомним, что в Киеве за минувшие сутки, 10 мая, зарегистрировано 66 новых случаев COVID-19.