Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Как сообщили в ведомстве, карантин вводится во всех учебных заведениях независимо от формы собственности и сферы управления:

  • дошкольного,
  • общего среднего,
  • внешкольного,
  • профессионального (профессионально-технического),
  • профессионального перед высшими,
  • высшего,
  • последипломного образования.

Данное решение правительства является основанием для руководителя учебного заведения издать приказ о введении карантина в учреждении, отметили в Минобразования.

“Карантин продлится три недели – с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Во время карантина ученикам и студентам запрещается посещать учебные заведения”, – говорится в сообщении.

Кроме того, МОН дало рекомендации учебным заведениям:

отказаться от проведения и участия в массовых мероприятиях в помещениях и на территории учебных заведений, в том числе пробного внешнего независимого оценивания, олимпиад, соревнований, конкурсов, выставок и тому подобное;

не направлять соискателей образования и сотрудников учреждений в страны с высокой степенью риска заражения;

информировать соискателей образования и сотрудников учреждений о том, как предотвратить распространение болезни и действий в случае заболевания;

разработать мероприятия по проведению занятий с помощью дистанционных технологий и по отработке занятий в соответствии с учебными планами после нормализации эпидемической ситуации;

разработать меры по частичному переводу работников на дистанционную работу;

обеспечить профилактические меры, которые предотвратят массовое распространение острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, и острых респираторных инфекций;

выделить в общежитиях учреждений профтеха, профессионального образования перед высшими, высшего, последипломного образования места для изоляции соискателей образования с признаками острых респираторных заболеваний;

выполнять решения временных областных противоэпидемических комиссий;

ограничить проведение запланированных совещаний, проверок, экспертиз до нормализации эпидемической ситуации.

  • В Украине с 12 марта и до 3 апреля вводят карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
  • Так, в Украине принято решение о прекращении авиасообщения с Италией из-за вспышки коронавируса COVID-19.