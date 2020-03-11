Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
Как сообщили в ведомстве, карантин вводится во всех учебных заведениях независимо от формы собственности и сферы управления:
- дошкольного,
- общего среднего,
- внешкольного,
- профессионального (профессионально-технического),
- профессионального перед высшими,
- высшего,
- последипломного образования.
Данное решение правительства является основанием для руководителя учебного заведения издать приказ о введении карантина в учреждении, отметили в Минобразования.
“Карантин продлится три недели – с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Во время карантина ученикам и студентам запрещается посещать учебные заведения”, – говорится в сообщении.
Кроме того, МОН дало рекомендации учебным заведениям:
отказаться от проведения и участия в массовых мероприятиях в помещениях и на территории учебных заведений, в том числе пробного внешнего независимого оценивания, олимпиад, соревнований, конкурсов, выставок и тому подобное;
не направлять соискателей образования и сотрудников учреждений в страны с высокой степенью риска заражения;
информировать соискателей образования и сотрудников учреждений о том, как предотвратить распространение болезни и действий в случае заболевания;
разработать мероприятия по проведению занятий с помощью дистанционных технологий и по отработке занятий в соответствии с учебными планами после нормализации эпидемической ситуации;
разработать меры по частичному переводу работников на дистанционную работу;
обеспечить профилактические меры, которые предотвратят массовое распространение острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, и острых респираторных инфекций;
выделить в общежитиях учреждений профтеха, профессионального образования перед высшими, высшего, последипломного образования места для изоляции соискателей образования с признаками острых респираторных заболеваний;
выполнять решения временных областных противоэпидемических комиссий;
ограничить проведение запланированных совещаний, проверок, экспертиз до нормализации эпидемической ситуации.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля вводят карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- Так, в Украине принято решение о прекращении авиасообщения с Италией из-за вспышки коронавируса COVID-19.