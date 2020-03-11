12 марта 2020 года в Украине вводится трехнедельный карантин для всех учебных заведений. Соответствующее решение Правительство приняло сегодня, 11 марта 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Как сообщили в ведомстве, карантин вводится во всех учебных заведениях независимо от формы собственности и сферы управления:

дошкольного,

общего среднего,

внешкольного,

профессионального (профессионально-технического),

профессионального перед высшими,

высшего,

последипломного образования.

Данное решение правительства является основанием для руководителя учебного заведения издать приказ о введении карантина в учреждении, отметили в Минобразования.

“Карантин продлится три недели – с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Во время карантина ученикам и студентам запрещается посещать учебные заведения”, – говорится в сообщении.

Кроме того, МОН дало рекомендации учебным заведениям:

отказаться от проведения и участия в массовых мероприятиях в помещениях и на территории учебных заведений, в том числе пробного внешнего независимого оценивания, олимпиад, соревнований, конкурсов, выставок и тому подобное;

не направлять соискателей образования и сотрудников учреждений в страны с высокой степенью риска заражения;

информировать соискателей образования и сотрудников учреждений о том, как предотвратить распространение болезни и действий в случае заболевания;

разработать мероприятия по проведению занятий с помощью дистанционных технологий и по отработке занятий в соответствии с учебными планами после нормализации эпидемической ситуации;

разработать меры по частичному переводу работников на дистанционную работу;

обеспечить профилактические меры, которые предотвратят массовое распространение острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, и острых респираторных инфекций;

выделить в общежитиях учреждений профтеха, профессионального образования перед высшими, высшего, последипломного образования места для изоляции соискателей образования с признаками острых респираторных заболеваний;

выполнять решения временных областных противоэпидемических комиссий;

ограничить проведение запланированных совещаний, проверок, экспертиз до нормализации эпидемической ситуации.