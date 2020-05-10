Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о незначительном смягчении карантинных мер, которые были введены в связи со вспышкой коронавируса.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Так, со среды, 13 мая, в Соединенном Королевстве будут сняты все ограничения на занятия спортом на свежем воздухе. Британцы смогут посещать парки, загорать в них, а также пользоваться своими автомобилями для путешествий.

При этом меры социального дистанцирования должны сохраняться, а для нарушителей вводятся увеличенные штрафы.

Также работодатели должны “активно поощрять” выход сотрудников на работу, если работать из дома не представляется возможным. При этом премьер призвал граждан избегать поездок на общественном транспорте.

Учебные заведения, по словам Джонсона, смогут возобновить работу не ранее 1 июня, если ситуация с заболеваемостью не ухудшится.

Кроме того, с 13 мая начнут работать садовые рынки, которые закрыли свои двери полтора месяца назад.

Джонсон не исключает введения обязательного карантина для лиц, которые будут прибывать в страну самолетами.

“Скоро наступит время … наложить карантинные ограничения на людей, которые прибывают в Британию по воздуху”, – добавил он.

В то же время Джонсон предупредил, что речь не идет о полном снятии карантина и в случае ухудшения эпидемиологической ситуации все послабления могут быть отменены.