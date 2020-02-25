Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины в Twitter.
Согласно новым правилам, граждане Украины могут находиться в Аргентине без виз 90 дней в течение 180 дней.
Раньше можно было посещать эти страны на 90 дней в течение календарного года.
“Аналогичное упрощение взаимно применяется украинской стороной для граждан Аргентины”, – добавили в ведомстве.
- Напомним, в ноябре 2019 года Правительство Украины и Правительство Монголии подписали соглашение о взаимной отмене виз.
- В июле 2019 года Кабмин согласовал “безвиз” между Украиной и Аргентиной.