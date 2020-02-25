С 14 марта украинцы получат возможность вдвое увеличить срок своего пребывания на территории Монголии и Аргентины.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

Согласно новым правилам, граждане Украины могут находиться в Аргентине без виз 90 дней в течение 180 дней.

Раньше можно было посещать эти страны на 90 дней в течение календарного года.

“Аналогичное упрощение взаимно применяется украинской стороной для граждан Аргентины”, – добавили в ведомстве.