Об этом сообщает местное издание CNA.
В министерство туризма Кипра рассчитывают на восстановление 30% от показателей 2019 года туристического потока и дохода от туризма.
Постепенное ослабление мер карантина на Кипре начали еще с 4 мая.
Также сообщается, что в июне – июле на Кипре снова начнут работать аэропорты, будут осуществляться авиарейсы.
Также в правительстве отметили, что профильный комитет направит письмо союзу муниципалитетов и местных общин и министру внутренних дел Никосу Нурису с просьбой увеличить количество мест на открытом воздухе в ресторанах, где это возможно.
- 11 стран Европейского союза, среди которых Кипр, согласовали конкретные правила для создания безопасных условий проведения летнего туристического сезона.