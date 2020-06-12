С 15 июня Украина возобновляет международное авиасообщение. Украинцы смогут летать в США, Великобританию, Турцию и Албанию.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Так, на сегодняшнем заседании Правительства было принято решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины, а также об отмене запрета на въезд для некоторых иностранных граждан.

“Сегодня Правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для ряда иностранцев, которые не являются гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение”, – отметил Криклий.

Так, с 15 июня украинцы смогут летать в:

• Албанию, США – без ограничений на границе;

• Великобританию – с соблюдением карантина в течение 14 дней;

• Турцию – без ограничений на границе, но с тестированием по прибытию.

С 27 июня украинцев будет принимать Тунис – с тестированием по прибытию.

Также будет рассмотрена возможность открытия границ “после улучшения эпидемической ситуации в Украине” властями: Кипра, Черногории, Грузии, Греции – с 1 июля.