Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Так, на сегодняшнем заседании Правительства было принято решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины, а также об отмене запрета на въезд для некоторых иностранных граждан.
“Сегодня Правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для ряда иностранцев, которые не являются гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение”, – отметил Криклий.
Так, с 15 июня украинцы смогут летать в:
• Албанию, США – без ограничений на границе;
• Великобританию – с соблюдением карантина в течение 14 дней;
• Турцию – без ограничений на границе, но с тестированием по прибытию.
С 27 июня украинцев будет принимать Тунис – с тестированием по прибытию.
Также будет рассмотрена возможность открытия границ “после улучшения эпидемической ситуации в Украине” властями: Кипра, Черногории, Грузии, Греции – с 1 июля.
- Ранее сообщалось, что Украина намерена ввести зонирование стран, из которых планируется прилет иностранных граждан, на “красную” и “зеленую” зону. Из “красной” зоны (где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине) пассажиры будут направляться на обсервацию/самоизоляцию на 14 дней после пересечения границы. Граждане, прибывающие из “зеленой” зоны (где эпидемическая ситуация аналогичная или лучше, чем в Украине), смогут не проходить самоизоляцию.
- Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявлял, что после возобновления международного авиасообщения иностранцам для въезда в Украину необходимо будет иметь страховой полис.