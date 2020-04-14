С четверга, 16 апреля, до понедельника, 20 апреля, будет введен усиленный контроль на постах, выставленных на въездах в Киев.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Хочу отметить, что с четверга, 16 апреля, до следующего понедельника мы усиливаем контроль на постах, выставленных на всех въездах в Киев. В частности, вводится обязательная термометрия (измерение температуры тела, – ред.) для пассажиров транспорта, следующего в столицу”, – отметил Кличко.

Он уточнил, что это касается автобусов, грузо-пассажирского и легкового транспорта, “который перевозит более трех человек, включая водителя”.

(На видео – с 32:09)

Ранее в КГГА сообщали, что при въезде в Киев у водителей и пассажиров транспортных средств обязательно будут проверять температуру тела в рамках карантина из-за вспышки коронавируса (на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда).

Отмечалось, что без проведения температурного скрининга граждан в столицу допускать не будут. Также не будут пропускать лиц с признаками вирусных заболеваний, кроме случаев направления на обсервацию или госпитализацию.