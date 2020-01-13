С 16 января вступают в силу нормы закона о языке, согласно которым вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть на украинском языке.

Об этом сообщили в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания.

“16 января 2020 вступают в силу нормы статьи 32 Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, который был принят Верховной Радой Украины 25 апреля прошлого года. Эта статья регламентирует использование государственного языка в сфере рекламы. С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке”, — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что телерадиоорганизации зарубежного вещания и/или вещающие на одном или нескольких официальных языках Европейского Союза, могут кроме украинского использовать в рекламе любой язык ЕС.

За нарушение закона предусмотрена административная ответственность и наложение штрафа на сумму от 3400 до 5100 гривен.

Напомним, 16 мая 2019 года в парламентском издании “Голос Украины” был обнародован закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.

Украинский язык является обязательным для чиновников, высшего руководства страны, народных депутатов и так далее. На украинском свободно должны говорить Президент, Премьер-министр, глава Парламента, члены Правительства, министры, народные депутаты, депутаты местных уровней, судьи и адвокаты, преподаватели вузов и школ, медработники и так далее.

Кроме того, украинский язык является обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. Помимо этого, в соответствии с законом украинский язык становится обязательным и для всех видов СМИ. Нарушения закона повлекут за собой штрафы. Однако административная ответственность за нарушение закона отсрочили до 2022 года.

Важно отметить, что в законе речь идет не о принудительной украинизации, а о том, что именно украинский язык является государственным. Закон не распространяется на язык проведения религиозных обрядов и бытовое общение.