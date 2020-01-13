Об этом сообщили в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания.
“16 января 2020 вступают в силу нормы статьи 32 Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, который был принят Верховной Радой Украины 25 апреля прошлого года. Эта статья регламентирует использование государственного языка в сфере рекламы. С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке”, — говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что телерадиоорганизации зарубежного вещания и/или вещающие на одном или нескольких официальных языках Европейского Союза, могут кроме украинского использовать в рекламе любой язык ЕС.
За нарушение закона предусмотрена административная ответственность и наложение штрафа на сумму от 3400 до 5100 гривен.
Напомним, 16 мая 2019 года в парламентском издании “Голос Украины” был обнародован закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.
Украинский язык является обязательным для чиновников, высшего руководства страны, народных депутатов и так далее. На украинском свободно должны говорить Президент, Премьер-министр, глава Парламента, члены Правительства, министры, народные депутаты, депутаты местных уровней, судьи и адвокаты, преподаватели вузов и школ, медработники и так далее.
Кроме того, украинский язык является обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. Помимо этого, в соответствии с законом украинский язык становится обязательным и для всех видов СМИ. Нарушения закона повлекут за собой штрафы. Однако административная ответственность за нарушение закона отсрочили до 2022 года.
Важно отметить, что в законе речь идет не о принудительной украинизации, а о том, что именно украинский язык является государственным. Закон не распространяется на язык проведения религиозных обрядов и бытовое общение.
- Венецианская комиссия рекомендует Украине пересмотреть языковой закон. В комиссии отмечают, что для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности в Украине, “крайне важно добиться баланса между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств”. Однако этого, по мнению комиссии, не было сделано в новом законе.
- 10 декабря народный депутат от “Слуги народа” Максим Бужанский внес в Парламент законопроект о признании утратившим силу закона о функционировании украинского языка.