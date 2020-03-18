Страны-члены Европейского союза согласились с 17 марта закрыть границы на 30 дней. Ограничение коснется иностранных граждан, которые не входят в блок.

Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Пересекать внутренние границы между странами ЕС имеют право только граждане государств-членов, а также Европейской ассоциации торговли и Великобритании.

“Чтобы ограничить распространение вируса в глобальном масштабе, мы согласились укрепить наши внешние границы, применяя скоординированное временное ограничение незначительных поездок в ЕС на период 30 дней на основе подхода, предложенного Комиссией”, — сказал Шарль Мишель.

Что касается граждан ЕС, которые находятся за пределами еврозоны, они будут эвакуированы.