Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.
Пересекать внутренние границы между странами ЕС имеют право только граждане государств-членов, а также Европейской ассоциации торговли и Великобритании.
“Чтобы ограничить распространение вируса в глобальном масштабе, мы согласились укрепить наши внешние границы, применяя скоординированное временное ограничение незначительных поездок в ЕС на период 30 дней на основе подхода, предложенного Комиссией”, — сказал Шарль Мишель.
Что касается граждан ЕС, которые находятся за пределами еврозоны, они будут эвакуированы.
- Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал, что с 17 марта границы Евросоюза и Шенгенского пространства будут закрыты на 30 дней.
- С полуночи 17 марта закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.