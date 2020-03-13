В Украине со вторника, 17 марта, на две недели полностью прекратят авиасообщение с другими странами.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

“С 17 марта с 00:00 часов пассажирское сообщение будет полностью ограничено. Полностью – пассажирское авиасообщение. Если мы говорим о суше и море – то наши граждане будут иметь возможность вернуться в наше государство”, – заявил Дмитрий Разумков.

По его словам, после 17 марта украинцам придется возвращаться в страну только автотранспортом.

“Я думаю, что авиационный транспорт не является единственным. И я думаю, что будут другие механизмы возвращения наших граждан. Однако, выезжать за территорию нашего государства граждане Украины не смогут. Автотранспорт – это способ возвращения к территории нашего государства. Ситуация следующая: возвращение граждан через границу по суше – это довольно легко обеспечить. А если мы говорим о авиатранспорте, к сожалению, мы не можем формировать борты исключительно из граждан Украины”, – добавил он.

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На видео с 13:50