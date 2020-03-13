Об этом в эфире телеканала NEWSONE сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.
“С 17 марта с 00:00 часов пассажирское сообщение будет полностью ограничено. Полностью – пассажирское авиасообщение. Если мы говорим о суше и море – то наши граждане будут иметь возможность вернуться в наше государство”, – заявил Дмитрий Разумков.
По его словам, после 17 марта украинцам придется возвращаться в страну только автотранспортом.
“Я думаю, что авиационный транспорт не является единственным. И я думаю, что будут другие механизмы возвращения наших граждан. Однако, выезжать за территорию нашего государства граждане Украины не смогут. Автотранспорт – это способ возвращения к территории нашего государства. Ситуация следующая: возвращение граждан через границу по суше – это довольно легко обеспечить. А если мы говорим о авиатранспорте, к сожалению, мы не можем формировать борты исключительно из граждан Украины”, – добавил он.
На видео с 13:50
- Ранее сообщалось, что Украина закроет на две недели государственную границу для иностранных граждан в связи со вспышкой в мире коронавируса COVID-19.
- Авиакомпании “Международные авиалинии Украины” (МАУ) и SkyUp Airlines все еще продолжают полеты в Италию, несмотря на вспышку коронавируса в этой стране.
- Верховная Рада вводит новые правила доступа для представителей СМИ в связи с карантином – в здание будут пускать не больше одного журналиста от издания или одной съемочной группы от телеканала.