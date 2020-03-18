Со среды, 18 марта, "ПриватБанк" будет проводить валютообменные операции для клиентов-физических лиц только в безналичном формате.

Об этом проинформировали в пресс-службе банка.

Обмен валют будет происходить через мобильный банк Privat24, веб-версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.

Такие меры предпринимаются на время остановки международного авиасообщения из-за карантина (в связи со вспышкой коронавируса COVID-19).

Как отметили в банке, “приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа”.

Наличную валюту в кассах “ПриватБанка” без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается (по предварительному заказу валютных средств).

Любые операции с наличной гривной как в кассах банка, так и сети банкоматов, будут происходить в обычном режиме.