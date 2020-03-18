Об этом проинформировали в пресс-службе банка.
Обмен валют будет происходить через мобильный банк Privat24, веб-версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.
Такие меры предпринимаются на время остановки международного авиасообщения из-за карантина (в связи со вспышкой коронавируса COVID-19).
Как отметили в банке, “приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа”.
Наличную валюту в кассах “ПриватБанка” без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается (по предварительному заказу валютных средств).
Любые операции с наличной гривной как в кассах банка, так и сети банкоматов, будут происходить в обычном режиме.
- Накануне сообщалось, что в Украине наличная валюта доставляется с задержкой из-за карантинных мероприятий по всему миру. Клиенты банков могут свободно переводить собственную валюту на свои счета.
- Нацбанк решил отправлять поступающую от банков наличность на две недели в карантин из-за распространения в мире коронавируса.