Национальная Сорочинская ярмарка 2020 году произойдет с 18 по 23 августа традиционно в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области.

Официальное открытие 18 августа в 11:00.

Организатор Национальной Сорочинской ярмарки с 1999 года – ООО “Сорочинская ярмарка”.

С 28 апреля 2020 начнется прием заявок от всех категорий участников. Стоимость участия осталась без изменений, на уровне 2019 года.

Приглашаем к участию предприятия, частных предпринимателей, мастеров народных промыслов, заведения общественного питания и развлечений, организаторов коллективных экспозиций, песенные, танцевальные и музыкальные коллективы и отдельных исполнителей.

Условия участия и другая информация – на сайте www.yarmarok.in.ua