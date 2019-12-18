Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что в период с 2010 по 2019 год из территории Украины по официальным данным выехали четыре миллиона человек.

Соответствующие данные Дубилет опубликовал в Telegram.

Это данные по состоянию по октябрь 2019 года.

Он подчеркнул, что темпы миграции только растут.

“Исключение – в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях”, – сообщил Дубилет.

Он также отметил, что введение безвизового режима со странами Европы существенно не повлияло на итоговые показатели миграции.

“То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение – люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше – в Европу”, – резюмировал Дубилет.