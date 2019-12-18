Соответствующие данные Дубилет опубликовал в Telegram.
Это данные по состоянию по октябрь 2019 года.
Он подчеркнул, что темпы миграции только растут.
“Исключение – в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях”, – сообщил Дубилет.
Он также отметил, что введение безвизового режима со странами Европы существенно не повлияло на итоговые показатели миграции.
“То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение – люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше – в Европу”, – резюмировал Дубилет.
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