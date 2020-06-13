Американская киноакадемия приняла решение, что начиная с 2021 года за премию Оскар в категории "Лучший фильм" будут бороться 10 фильмов.

Об этом сообщается на сайте Американской киноакадемии.

“Начиная с 94-й церемонии, которая пройдет в 2021 году, в категории Лучший фильм будет представлено десять номинантов, в отличие от колеблющегося из года в год числа”, – говорится в сообщении киноакадемии.

Ранее в номинации количество картин ежегодно была разной – от пяти до десяти. В частности, в 2019 году в на награду претендовали восемь номинантов, а в 2018 и 2020 годах – по девять.

Также отмечается, что отныне члены киноакадемии смогут целый год просматривать претендентов на награду в течение всего года онлайн. По мнению организаторов премии, это даст голосующим достаточно времени, чтобы ознакомился со всеми претендентами на награду.