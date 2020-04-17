Об этом Зеленский рассказал в эфире “Свободы слова Савика Шустера”.
“24-го апреля мы выйдем с коммуникацией. Люди поймут, какие меры карантина будут облегчены. Частично людей нужно выпускать на работу. Частично те сферы, которые очень для нас важны, будут открываться. Частично может быть облегчение в мае по поводу транспорта”, – пояснил он.
При этом Президент подчеркнул, что смягчение карантина в конечном итоге будет зависеть от “волны” развития коронавируса.
- Ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.