Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после 24-го апреля карантинные меры будут постепенно смягчаться.

Об этом Зеленский рассказал в эфире “Свободы слова Савика Шустера”.

“24-го апреля мы выйдем с коммуникацией. Люди поймут, какие меры карантина будут облегчены. Частично людей нужно выпускать на работу. Частично те сферы, которые очень для нас важны, будут открываться. Частично может быть облегчение в мае по поводу транспорта”, – пояснил он.

При этом Президент подчеркнул, что смягчение карантина в конечном итоге будет зависеть от “волны” развития коронавируса.