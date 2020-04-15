Открыта онлайн-платформа для любой точки мира.

Более 500 участников объединяются, чтобы развиваться и менять мир вместе с тобой!

Узнай все современные тренды Data Science 2020, актуализируй свои навыки в области искусственного интеллекта и прокачай свои скиллы вместе с нами.

Когда?

С 25-31 мая

Где?

У тебя дома! Мы подготовили все онлайн.

Для кого:

  • разработчики от уровня trainee к senior
  • бизнес-аналитики, аналитики данных
  • представители бизнеса, руководители, архитекторы проектов
  • prod менеджеры, project менеджеры, лиды и tech лиды
  • инженеры и ученые из искусственного интеллекта
  • компьютерные инженеры
  • физики, прикладные математики
  • специалисты по статистике или смежных отраслей.

От студентов до principal seniors гуру, для каждого, кто идет в ногу со временем и опережает его.

Больше информации по ссылке http://data-science.vn.ua

Следить за новостями можно здесь: https://lnkd.in/dU5_FP7