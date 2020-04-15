С 25-31 мая пройдет онлайн-конференция Data Science 2020, на которой будут выступать спикеры из Израиля, Великобритании, Франции, Италии и Украины.

Открыта онлайн-платформа для любой точки мира.

Более 500 участников объединяются, чтобы развиваться и менять мир вместе с тобой!

Узнай все современные тренды Data Science 2020, актуализируй свои навыки в области искусственного интеллекта и прокачай свои скиллы вместе с нами.

Когда?

С 25-31 мая

Где?

У тебя дома! Мы подготовили все онлайн.

Для кого:

разработчики от уровня trainee к senior

бизнес-аналитики, аналитики данных

представители бизнеса, руководители, архитекторы проектов

prod менеджеры, project менеджеры, лиды и tech лиды

инженеры и ученые из искусственного интеллекта

компьютерные инженеры

физики, прикладные математики

специалисты по статистике или смежных отраслей.

От студентов до principal seniors гуру, для каждого, кто идет в ногу со временем и опережает его.

Больше информации по ссылке http://data-science.vn.ua

Следить за новостями можно здесь: https://lnkd.in/dU5_FP7