Открыта онлайн-платформа для любой точки мира.
Более 500 участников объединяются, чтобы развиваться и менять мир вместе с тобой!
Узнай все современные тренды Data Science 2020, актуализируй свои навыки в области искусственного интеллекта и прокачай свои скиллы вместе с нами.
Когда?
С 25-31 мая
Где?
У тебя дома! Мы подготовили все онлайн.
Для кого:
- разработчики от уровня trainee к senior
- бизнес-аналитики, аналитики данных
- представители бизнеса, руководители, архитекторы проектов
- prod менеджеры, project менеджеры, лиды и tech лиды
- инженеры и ученые из искусственного интеллекта
- компьютерные инженеры
- физики, прикладные математики
- специалисты по статистике или смежных отраслей.
От студентов до principal seniors гуру, для каждого, кто идет в ногу со временем и опережает его.
Больше информации по ссылке http://data-science.vn.ua
Следить за новостями можно здесь: https://lnkd.in/dU5_FP7