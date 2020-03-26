Об этом Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном на его официальной странице.

“До конца пятницы, 27-го марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки”, – сказал он.

При этом Зеленский подчеркнул, что две недели назад призывал украинцев срочно вернуться домой.

“Большинство сделали это самостоятельно, других, а это более 80 тысяч украинцев, мы возвратили домой самолетами, поездами и автобусами. Но сегодня у нас уже нет времени ждать. Мы оказались перед сложным выбором между гражданами, которые еще заграницей, и безопасностью 40 миллионов граждан внутри страны” – рассказал он.

При этом Президент заявил, что о тех украинцах, которые останутся заграницей, никто не забудет.

“О тех, кто не сможет вернуться в ближайшие дни, позаботятся наши дипломатические представительства и наши сообщества заграницей. Мы постепенно будем возвращать вас домой, но с учетом эпидемиологической ситуации в вашем месте пребывания, а также уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к вашей необходимой изоляции”, – пояснил он.