С 29 марта в общественном транспорте Винницы можно ездить только по спецпропускам

С воскресенья 29 марта в Виннице будут приостановлено перевозки граждан в общественном транспорте. За исключением работников предприятий, учреждений и организаций, относящихся к критической инфраструктуре.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкого горсовета.

Сейчас все предприятия, учреждения и организации, которые относятся к критической инфраструктуры, готовят для своих работников специальные документы для проезда в общественном транспорте.

С 29 марта общественный транспорт Виннице будет перевозить персонал:

учреждений здравоохранения и аптечных сетей;

производственных предприятий, заводов, рынков, крупных супермаркетов и торговых сетей, осуществляющих обеспечение населения продуктами питания;

предприятий электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, управляющих компаний жилых домов и коммунальных предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города

предприятий связи;

предприятий и объектов критической инфраструктуры, имеющим непрерывный промышленный цикл;

учреждений, предоставляющих финансовые и банковские услуги;

учреждений управления, которые предоставляют важнейшие государственные услуги;

предприятий транспортного обеспечения;

персонал, который работает в сфере обороны, правопорядка и защиты населения.

До этого в общественном транспорте могли ездить все граждане, но не более, чем по 10 человек.