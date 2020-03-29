Covid-19 Украина

обновлено 03.29.2020 в 08:02

Всего:

356(+0)

Болеют:

342(+0)

Выздоровели:

5

Умерло:

9(+0)

09:40 Из-за карантина преступность упала на 30%, – глава МВД
08:35 Билли Айлиш снялась в яркой фотосессии для The New York Times Magazine
08:11 С 29 марта в общественном транспорте Винницы можно ездить только по спецпропускам
07:47 Google использует искусственный интеллект для его же ускорения
05:50 Нидерланды забраковали сотни тысяч масок, импортированных из Китая
05:22 Врач о высокой смертности в Италии: COVID-19 стал прямой причиной смерти в меньшинстве случаев
04:20 Вспышка COVID-19: почему жители одних стран поголовно носят маски, а других нет?
01:55 В Ухане, где началась вспышка COVID-19, постепенно отменяют жесткие ограничения
01:00 Меган Маркл озвучила документальный фильм Disney
00:38 Активисты заявили о давлении генпрокурора Венедиктовой на отца Екатерины Гандзюк

28 марта

23:48 Вспышка COVID-19 в Нью-Йорке может быть хуже, чем в Ухане и Ломбардии, – NYT
23:00 В Лондоне выставочный центр превращают в госпиталь для пациентов с COVID-19
21:24 В Париже из-за коронавируса отменили Неделю мужской моды и кутюрные показы
21:03 Элтон Джон проведет благотворительный онлайн-концерт
20:33 Россия с 30 марта закрывает границу из-за коронавируса
20:24 Аваков ответил на вопрос, когда устроит госпереворот: «Эту тему раздувают идиоты»
19:44 Поверили Голобородько: Партнер Коломойского надеялся, что Зеленский пошлет МВФ
19:05 В Нигерии в результате мощного взрыва разрушены более 100 домов
18:40 Сегодня состоится всемирная акция Час Земли: когда следует выключить свет
18:11 В Буче подтвержден первый случай заражения COVID-19
17:58 Журнал Rolling Stone поместил на обложку Грету Тунбер
17:29 Папа Римский на пустой площади Святого Петра помолился об окончании пандемии
16:45 В Киеве 30-летний пациент с коронавирусом находится в тяжелом состоянии
16:13 Украина договаривается об импорте гидроксихлорохина для лечения COVID-19, – Радуцкий
16:11 В Киеве ограничили предоставление стоматологических услуг
15:40 Международный кинофестиваль «Молодость» перенесли из-за коронавируса
15:35 Мобильные морги и сотни волонтеров: как в Нью-Йорке борются с коронавирусом
15:33 На Донбассе в результате обстрелов ранены двое украинских бойцов, один в тяжелом состоянии
15:04 В Испании новый рекорд смертности от COVID-19: более 800 погибших за сутки
15:03 Ермак заявил, что финансирование украинской культуры продолжится
14:38 В Европе очистился воздух после введения карантина из-за коронавируса
14:22 Супрун объяснила, почему не стоит верить Китаю касательно коронавируса

С 29 марта в общественном транспорте Винницы можно ездить только по спецпропускам

С воскресенья 29 марта в Виннице будут приостановлено перевозки граждан в общественном транспорте. За исключением работников предприятий, учреждений и организаций, относящихся к критической инфраструктуре.

Воскресенье, 29 марта 2020, 08:11

Об этом сообщает пресс-служба Винницкого горсовета.

Сейчас все предприятия, учреждения и организации, которые относятся к критической инфраструктуры, готовят для своих работников специальные документы для проезда в общественном транспорте.

С 29 марта общественный транспорт Виннице будет перевозить персонал:

  • учреждений здравоохранения и аптечных сетей;
  • производственных предприятий, заводов, рынков, крупных супермаркетов и торговых сетей, осуществляющих обеспечение населения продуктами питания;
  • предприятий электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, управляющих компаний жилых домов и коммунальных предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города
  • предприятий связи;
  • предприятий и объектов критической инфраструктуры, имеющим непрерывный промышленный цикл;
  • учреждений, предоставляющих финансовые и банковские услуги;
  • учреждений управления, которые предоставляют важнейшие государственные услуги;
  • предприятий транспортного обеспечения;
  • персонал, который работает в сфере обороны, правопорядка и защиты населения.

До этого в общественном транспорте могли ездить все граждане, но не более, чем по 10 человек.

  • Ранее в Киеве заметили мужчину, который в маске зацепился за троллейбус и ехал по мосту Патона.
  • Напомним, что с 23 марта в общественный транспорт Киева может зайти только определенная категория пассажиров и только по спецпропускам, которые выдают в КГГА или районных управлениях.

    Киевляне, которые раньше добирались на работу и с работы на метро, вынуждены искать другие способы это сделать. В результате жителям столицы пришлось часами стоять на остановках в ожидании транспорта, образуя огромные очереди.

  • Ранее #Буквы рассказывали, как выглядит спецпропуск на общественный транспорт.
  • Первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник объяснил механизм получения специальных пропусков на общественный транспорт во время карантина в Киеве.
  • 17 марта с 23:00 вечера в Киеве прекратил работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19. В связи с этим КП “Киевпастранс” обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро.
Теги: Винница, общественный транспорт, коронавирус, карантин

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!