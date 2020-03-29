С 29 марта в общественном транспорте Винницы можно ездить только по спецпропускам

Об этом сообщает пресс-служба Винницкого горсовета.
Сейчас все предприятия, учреждения и организации, которые относятся к критической инфраструктуры, готовят для своих работников специальные документы для проезда в общественном транспорте.
С 29 марта общественный транспорт Виннице будет перевозить персонал:
- учреждений здравоохранения и аптечных сетей;
- производственных предприятий, заводов, рынков, крупных супермаркетов и торговых сетей, осуществляющих обеспечение населения продуктами питания;
- предприятий электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, управляющих компаний жилых домов и коммунальных предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города
- предприятий связи;
- предприятий и объектов критической инфраструктуры, имеющим непрерывный промышленный цикл;
- учреждений, предоставляющих финансовые и банковские услуги;
- учреждений управления, которые предоставляют важнейшие государственные услуги;
- предприятий транспортного обеспечения;
- персонал, который работает в сфере обороны, правопорядка и защиты населения.
До этого в общественном транспорте могли ездить все граждане, но не более, чем по 10 человек.
- Ранее в Киеве заметили мужчину, который в маске зацепился за троллейбус и ехал по мосту Патона.
- Напомним, что с 23 марта в общественный транспорт Киева может зайти только определенная категория пассажиров и только по спецпропускам, которые выдают в КГГА или районных управлениях.
Киевляне, которые раньше добирались на работу и с работы на метро, вынуждены искать другие способы это сделать. В результате жителям столицы пришлось часами стоять на остановках в ожидании транспорта, образуя огромные очереди.
- Ранее #Буквы рассказывали, как выглядит спецпропуск на общественный транспорт.
- Первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник объяснил механизм получения специальных пропусков на общественный транспорт во время карантина в Киеве.
- 17 марта с 23:00 вечера в Киеве прекратил работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19. В связи с этим КП “Киевпастранс” обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро.