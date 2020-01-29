В Украине 3 февраля начинается регистрация на внешнее независимое оценивание (ВНО).

Об этом сообщается на сайте “Украинского центра оценивания образования”.

Уточняется, что регистрация продолжится по 24 марта.

При этом регистрационные документы руководители учебных заведений должны прислать до 17 марта.

“Чтобы успешно зарегистрироваться для участия во внешнем независимом оценивании, необходимо создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр”, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что обработка документов займет не больше 10 робочих дней.

Помимо того, предусмотрена процедура перерегистрации. Она будет доступна также с 3 февраля по 24 марта при условии наличия сертификата о регистрации.