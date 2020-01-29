Об этом сообщается на сайте “Украинского центра оценивания образования”.
Уточняется, что регистрация продолжится по 24 марта.
При этом регистрационные документы руководители учебных заведений должны прислать до 17 марта.
“Чтобы успешно зарегистрироваться для участия во внешнем независимом оценивании, необходимо создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр”, – говорится в сообщении.
Также сообщается, что обработка документов займет не больше 10 робочих дней.
Помимо того, предусмотрена процедура перерегистрации. Она будет доступна также с 3 февраля по 24 марта при условии наличия сертификата о регистрации.
- С 2021 года внешнее независимое оценивание (ВНО) по математике станет в Украине обязательным.
- С 17 декабря вступили в силу новые правила приема в высшие учебные заведения в 2020 году.