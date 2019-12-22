NordArt - одна из крупнейших ежегодных выставок современного искусства в Европе на прошлой неделе официально объявила Украине центральной фокус-страной 2020 года.

В 2019 году ОО “PAG” при поддержке УКФ получила возможность впервые представить Украину на выставке не единичными художниками, а группой современных независимых художников.

Это позволило продемонстрировать масштабные работы и показать художественный потенциал украинского современного искусства, став основой для дальнейшего сотрудничества и избрание Украины центральной темой NordArt 2020 (www.nordart.de). Сейчас уже готовится большой проект, к которому приглашены украинские кураторов – Евгения Карася и Дарью Момот.

Это будет один из крупнейших проектов украинского искусства за пределами Украины – 2000 м2 павильона, позволит раскрыть украинское искусство в другом контексте.