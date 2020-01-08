С полуночи 9 января 2020 года будут прекращены полеты самолетов украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, полеты будут запрещены до выяснения причин крушения Boeing-737.

“Решением Госавиаслужбы Украины полеты украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана запрещены с 9 января 00:00 до выяснения причин катастрофы”, – написал Гончарук.

Он добавил, что по состоянию на 13:00 8 января по киевскому времени власти Ирана не обнародовали официального сообщения о запрете на полеты для гражданской авиации.

“Обращаю внимание, что по состоянию на 13:00 8 января по киевскому времени запрет на использование воздушного пространства Ирана для международной гражданской авиации от компетентных органов этой страны не введен. Это подтверждают публикации аэронавигационной информации Ирана. Закрытие или ограничение использования воздушного пространства той или иной страны – это компетенция государства, под суверенитетом которой находится этот воздушное пространство”, – подчеркнул премьер Украины.

Гончарук также написал, что, помимо США, другие страны ранее не вводили ограничения на полеты своих национальных авиаперевозчиков в воздушном пространстве Ирана.

“Федеральная авиационная администрация CША (FАА) сегодня около 00:00 по UTC (всемирное координированное время, стандарт времени, принятый на Земле, – ред.) сообщила о запрете использования воздушного пространства в зоне полетной информации Багдада, Тегерана, Персидского и Оманского залива. Другими странами запрет на полеты своих национальных авиаперевозчиков не был введен. Это подтверждает табло рейсов отправлений из аэропорта Тегерана в страны Европы, Ближнего Востока, что свидетельствует о выполнении рейсов в ночное время таких авиакомпаний, как Lufthansa, Turkish Airlines, Austrian Airlines, Qatar, AtlasGlobal”, – отметил глава Правительства.