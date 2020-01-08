Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По его словам, полеты будут запрещены до выяснения причин крушения Boeing-737.
“Решением Госавиаслужбы Украины полеты украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана запрещены с 9 января 00:00 до выяснения причин катастрофы”, – написал Гончарук.
Он добавил, что по состоянию на 13:00 8 января по киевскому времени власти Ирана не обнародовали официального сообщения о запрете на полеты для гражданской авиации.
“Обращаю внимание, что по состоянию на 13:00 8 января по киевскому времени запрет на использование воздушного пространства Ирана для международной гражданской авиации от компетентных органов этой страны не введен. Это подтверждают публикации аэронавигационной информации Ирана. Закрытие или ограничение использования воздушного пространства той или иной страны – это компетенция государства, под суверенитетом которой находится этот воздушное пространство”, – подчеркнул премьер Украины.
Гончарук также написал, что, помимо США, другие страны ранее не вводили ограничения на полеты своих национальных авиаперевозчиков в воздушном пространстве Ирана.
“Федеральная авиационная администрация CША (FАА) сегодня около 00:00 по UTC (всемирное координированное время, стандарт времени, принятый на Земле, – ред.) сообщила о запрете использования воздушного пространства в зоне полетной информации Багдада, Тегерана, Персидского и Оманского залива. Другими странами запрет на полеты своих национальных авиаперевозчиков не был введен. Это подтверждает табло рейсов отправлений из аэропорта Тегерана в страны Европы, Ближнего Востока, что свидетельствует о выполнении рейсов в ночное время таких авиакомпаний, как Lufthansa, Turkish Airlines, Austrian Airlines, Qatar, AtlasGlobal”, – отметил глава Правительства.
- Незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 176 человек. Выживших нет.
- В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев (двое пассажиров и 9 членов экипажа).
- После трагедии компания “Международные авиалинии Украины” приняла решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что по состоянию на вчерашний день не было предпосылок запрещать авиаперелеты в воздушном пространстве Ирана.
- В результате ракетных обстрелов американских военных баз, а также по причине крушения самолета Boeing, авиакомпании десяти стран не рекомендуют гражданским самолетам использовать воздушное пространство над Ираном, Ираком, а также территорией над Оманским и Персидским заливами.