С Facebook-страницы Ивана Варченко – советника главы МВД Арсена Авакова – исчез пост с прогнозами по введению чрезвычайного положения в Украине.

Так, в данный момент при переходе по ссылке публикация недоступна. На Facebook-странице Варченко ее нет.

Указанный пост был обнародован накануне. В нем Варченко прогнозировал, что вскоре в стране будет введено чрезвычайное положение, комендантский час и тотальный контроль с целью противодействия коронавирусу COVID-19.

“Будет ограничена свобода передвижения. Свобода въезда и выезда в отдельные пункты и территории. Люди перестанут ездить на работу в офисы и организации, на предприятия, которые не являются критически необходимыми. Ездить в общественном транспорте будут только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения”, — писал Варченко.

Сегодня же эта публикация исчезла, а взамен появилась новая, в которой советник Авакова пожаловался на критиков. Варченко подчеркнул, что предыдущий пост был его “личным прогнозом”, а не “инсайдерским намеком на официальную позицию какого-то государственного органа”.

“Что же вас возмутило, моих уважаемых… и других оппонентов? Форма? Не понравилось, что назвал текст прогнозом? Не сказал сразу, что это коварный план и манифест по узурпации власти?.. Заставил вас самих раскрывать заговор? Но я честно написал уже в первом предложении, что это – мой личный прогноз. Это мое видение и вероятный перечень эффективных действий органов власти, местного самоуправления и социального поведения граждан”, – настаивает Варченко.

Он добавил, что все 25 пунктов чрезвычайного положения, которые были обнародованы в предыдущей публикации, “взяты из опыта демократических стран: Германии, Франции, Израиля, Испании, Италии, США, других, и не совсем демократического, но очень эффективного в борьбе с пандемией, Китая”. Кроме того, Варченко подчеркнул, что “большинство мероприятий в разной степени уже воплощаются в Украине”.

Советник Авакова также обнародовал новые 25 пунктов, которые “опровергают” его “предыдущие диктаторские тезисы”.

Отдельно Варченко заверил, что “не удалял свой предыдущий пост с Facebook”. В то же время в комментариях пользователи неоднократно поинтересовались у советника Авакова, куда же публикация в таком случае исчезла с его страницы.