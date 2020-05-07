Соответствующий пост политик опубликовал в Facebook.
Как сообщалось ранее, сегодня, 7 мая, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
“Несколько бутылок отменного грузинского вина из моего села прорвали карантин и доехали до меня сегодня. В принципе сегодня есть что отмечать. Здоровья вам”, — написал Саакашвили, прикрепив к посту фотографию с бутылкой напитка.
Напомним, о том, что власти хотят назначить бывшего президента Грузии вице-премьером по реформам в Правительстве Дениса Шмыгаля, стало известно 22 апреля.
Саакашвили утверждал, что президент Владимир Зеленский предложил ему стать переговорщиком с Международным валютным фондом (МВФ).
Саакашвили также рассчитывал, что уже 30 апреля Верховная Рада проголосует за его назначение вице-премьер-министром Украины, но этого не произошло.
- Давид Арахамия ранее сообщал, что фракции “Слуги народа” не хватит голосов, чтобы утвердить назначение Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины. А глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не уверен, поддержит ли он назначение Саакашвили в Правительство.
- Впоследствии стало известно, что в Офисе президента придумали новый формат сотрудничества с Михеилом Саакашвили.
- После появления информации о возможном назначении Михеила Саакашвили в Правительство, #Буквы собрали информацию о том, чем он известен.