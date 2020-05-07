Михеил Саакашвили продемонстрировал, как празднует свое назначение в Нацсовет реформ при Президенте Украины.

Соответствующий пост политик опубликовал в Facebook.

Как сообщалось ранее, сегодня, 7 мая, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

“Несколько бутылок отменного грузинского вина из моего села прорвали карантин и доехали до меня сегодня. В принципе сегодня есть что отмечать. Здоровья вам”, — написал Саакашвили, прикрепив к посту фотографию с бутылкой напитка.

Напомним, о том, что власти хотят назначить бывшего президента Грузии вице-премьером по реформам в Правительстве Дениса Шмыгаля, стало известно 22 апреля.