С «крестного украинской контрабанды» Альперина сняли электронный браслет

Об этом в Facebook написал его адвокат Андрей Федур.
“И пришли хорошие новости для моего подзащитного Вадим Альперина – с него сняли “электронный браслет”, закончился срок действия постановления следственного судьи ВАС (Высшего админсуда). Забавность ситуации заключается в том, что пару дней назад прокурор САП Перов А.В. (выходец из луганской недореспублики) боролся как лев, чтобы продолжить судом обязанность носить “электронный браслет”. И следственный судья из ВАС даровал ему такое решение. Хотя для этого и не было никаких правовых оснований. А прокурор Перов А.В. “забыл” передать решение в исполнение. Не думаю, что поведение прокурора можно объяснить словами из песни: “укололся и забылся”. Здесь видимо что-то другое”, – написал Федур.
При этом адвокат сообщил, что Альперин и в дальнейшем будет добросовестно выполнять возложенные на него обязанности, как подозреваемого.
Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский опубликовал в Facebook пост, в котором заявил, что разыскиваемый детективами Национального антикоррупционного бюро “крестный отец контрабанды в Украине” Вадим Альперин сбежал от правоохранителей. Также Глава государства пообещал “ценный подарок” тому, кто предоставит правоохранителям информацию о сбежавшем.
В свою очередь адвокат Вадима Альперина Андрей Федур заявил, что его подзащитный не знал о том, что находится в розыске, и намерен самостоятельно прийти к правоохранителям. В среду, 27 ноября, Вадим Альперин и его адвокат Андрей Федур пришли в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. У здания ведомства Альперин был задержан и арестован с правом на внесения залога в 70 млн гривен. 3 декабря Альперин вышел из СИЗО.
- 26 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.
- Заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский сообщил, что у него дома проходят обыски. 27 ноября Тупальскому и еще шести должностным лицам таможни и ГФС объявили о подозрении.
- В декабре 2019 года суд снял с заместителя начальника столичной таможни, фигуранта “дела Альперина” Сергея Тупальского все меры пресечения.