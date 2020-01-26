С «крестного украинской контрабанды» Альперина сняли электронный браслет

Об этом в Facebook написал его адвокат Андрей Федур.

“И пришли хорошие новости для моего подзащитного Вадим Альперина – с него сняли “электронный браслет”, закончился срок действия постановления следственного судьи ВАС (Высшего админсуда). Забавность ситуации заключается в том, что пару дней назад прокурор САП Перов А.В. (выходец из луганской недореспублики) боролся как лев, чтобы продолжить судом обязанность носить “электронный браслет”. И следственный судья из ВАС даровал ему такое решение. Хотя для этого и не было никаких правовых оснований. А прокурор Перов А.В. “забыл” передать решение в исполнение. Не думаю, что поведение прокурора можно объяснить словами из песни: “укололся и забылся”. Здесь видимо что-то другое”, – написал Федур.

При этом адвокат сообщил, что Альперин и в дальнейшем будет добросовестно выполнять возложенные на него обязанности, как подозреваемого.