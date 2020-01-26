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С «крестного украинской контрабанды» Альперина сняли электронный браслет

С одесского бизнесмена, которого президент Зеленский называет "крестным отцом контрабанды в Украине", Вадима Альперина сняли электронный браслет.

Воскресенье, 26 января 2020, 12:15

Об этом в Facebook написал его адвокат Андрей Федур.

“И пришли хорошие новости для моего подзащитного Вадим Альперина – с него сняли “электронный браслет”, закончился срок действия постановления следственного судьи ВАС (Высшего админсуда). Забавность ситуации заключается в том, что пару дней назад прокурор САП Перов А.В. (выходец из луганской недореспублики) боролся как лев, чтобы продолжить судом обязанность носить “электронный браслет”. И следственный судья из ВАС даровал ему такое решение. Хотя для этого и не было никаких правовых оснований. А прокурор Перов А.В. “забыл” передать решение в исполнение. Не думаю, что поведение прокурора можно объяснить словами из песни: “укололся и забылся”. Здесь видимо что-то другое”, – написал Федур.

При этом адвокат сообщил, что Альперин и в дальнейшем будет добросовестно выполнять возложенные на него обязанности, как подозреваемого.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский опубликовал в Facebook пост, в котором заявил, что разыскиваемый детективами Национального антикоррупционного бюро “крестный отец контрабанды в Украине” Вадим Альперин сбежал от правоохранителей. Также Глава государства пообещал “ценный подарок” тому, кто предоставит правоохранителям информацию о сбежавшем.

В свою очередь адвокат Вадима Альперина Андрей Федур заявил, что его подзащитный не знал о том, что находится в розыске, и намерен самостоятельно прийти к правоохранителям. В среду, 27 ноября, Вадим Альперин и его адвокат Андрей Федур пришли в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. У здания ведомства Альперин был задержан и арестован с правом на внесения залога в 70 млн гривен. 3 декабря Альперин вышел из СИЗО.

Теги: Вадим Альперин, электронный браслет

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