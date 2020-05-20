С марта на 10 % выросло количество граждан Украины, которые не одобряют заявления и действия президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, оценивая деятельность главы государства в апреле-мае этого года, 47 % респондентов ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского. В предыдущие месяцы этот показатель был выше: в апреле – 51 %, в марте – 52 %.

В то же время 37 % опрошенных сообщили, что не одобряют заявления и действия главы государства. В апреле этот показатель составлял 35 %, а в марте 27 %.

Опрос проводился с 14 по 17 мая методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются временно оккупированные территории Украины. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2 % для показателей близких к 50 %, 2,1 % – для показателей близких к 25 %, 1,4 % – для показателей близких к 10 %.